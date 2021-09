Londrina é goleado por 4 a 0 pelo Botafogo

As preocupações defensivas do técnico Márcio Fernandes antes do jogo de nada adiantaram. Com um esquema de três volantes que desmoronou logo aos 14 minutos do primeiro, quando o atacante Marcelinho recebeu o cartão vermelho ao agredir um adversário - em lance acusado pelo VAR -, o Londrina foi goleado pelo Botafogo por 4 a 0, nesta tarde, no Nilton Santos, no Rio, e segue sua via crucis na Série B. Já são quatro jogos sem vencer, e o Tubarão segue na 18ª colocação, com 21 pontos, a 4 pontos da Ponte Preta, primeiro time fora da ZR. Na próxima rodada, a 24ª, o LEC enfrentará o CSA, no outro sábado (18), no estádio do Café.

Embora a goleada tenha se desenhado 18 minutos após a expulsão de Marcelinho - Warley abriu o placar aos 32' -, o Botafogo dominava o jogo desde o início. Márcio Fernandes optou escalar o time sem Lucas Lourenço, reforçando o meio com Matheus Bianqui, e o colombiano Elacio Córdoba fez sua estreia na lateral direita.

