Londrina encara o Botafogo no Rio para sair do Z4

O Londrina enfrenta o Botafogo neste sábado (11), às 16h30, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O jogo é válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Tubarão entrará em campo já sabendo o resultado das partidas do Vila Nova contra o Náutico e do Vitória contra o Remo. Vila Nova e Vitória são as duas equipes logo acima do LEC na classificação. O Alviceleste está na 18º colocação, com 21 pontos, dois atrás do Vila Nova, primeiro time fora do Z4. Na campanha desta Série B, em 22 jogos foram quatro vitórias do Londrina, nove empates e nove derrotas. O ataque marcou 16 gols e a defesa sofreu 23.

Na partida anterior, contra o Coritiba, o Londrina perdeu sua invencibilidade de quatro jogos. A equipe chegou a sair na frente, mas sofreu a virada por 3 a 2 no estádio do Café.

No confronto do estádio Nilton Santos, o time não terá o goleiro César, que vinha sendo o titular, porque sofreu uma artroscopia no joelho na quinta-feira (9) e permanecerá de 4 a 6 semanas em recuperação. Em seu lugar entra Dalton, que já vinha sendo utilizado nas últimas partidas, e Alan volta a ser relacionado no banco de reservas. A expectativa para esta partida é a possível estreia do lateral-direito colombiano Elacio Córdoba, que pode entrar no meio da partida no lugar de Matheus Bianqui.





Saiba mais na Folha de Londrina.