Londrina EC anuncia quarto reforço com empréstimo do meia Ariel do Goiás

O Londrina tem mais um reforço para a sequência da Série B. O Tubarão acertou o empréstimo do meia Ariel com o Goiás. O atleta se apresentou nesta quinta-feira (13) no CT da SM Sports e assinou contrato até o fim do Brasileiro. O jogador, de 25 anos, é a quarta contratação alviceleste desde a abertura da janela de transferência do meio do ano.





Revelado no futebol gaúcho, com passagens na base do Grêmio e do Internacional, Ariel jogou ainda no Juventude e na Lajeadense. Atuou também no Marília e se destacou no Anápolis no Campeonato Goiano deste ano. Em seguida, foi contratado pelo Goiás, mas fez apenas duas partidas pelo Esmeraldino.



Publicidade





Além de Ariel, o LEC já tinha acertado as contratações do zagueiro Luan Freitas, do lateral-esquerdo Marcos Pedro e do centroavante Zé Vitor. O Tubarão negocia com o Vasco para trazer o volante Rodrigo Alves, 21 anos.







Leia mais na FOLHA DE LONDRINA: