Londrina EC assina nota contra restrições à publicidade de apostas

O Londrina, ao lado de outros clubes das séries A, B e C do futebol brasileiro, assinou uma carta conjunta manifestando preocupação com o substitutivo ao Projeto de Lei 2.985/23, apresentado pelo senador Carlos Portinho (PL). A proposta impõe restrições à publicidade de casas de apostas em eventos esportivos, o que, segundo os clubes, pode gerar um colapso financeiro no setor, com perdas estimadas em R$ 1,6 bilhão por ano.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A nota dos clubes aponta que o texto aprovado na manhã desta quarta (28), na Comissão de Esporte do Senado, ignora contratos já firmados, colocando em risco a sustentabilidade dos clubes.





Como alternativa, as equipes apoiam a emenda do senador Romário (PL), que busca preservar contratos vigentes e garantir segurança jurídica. Vale lembrar que o Londrina Esporte Clube conta com o patrocínio de uma casa de apostas, a Esportes 365, na camisa.