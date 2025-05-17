Londrina EC busca evitar jejum de um mês sem vitórias

O Londrina tem um trunfo para evitar chegar à marca de um mês sem vitórias na Série C e deve ter em campo, contra o Confiança, na segunda-feira (19), às 19h30, na Arena Batistão, o mesmo time que venceu o Floresta-CE, em Horizonte (CE), por 2 a 0, no último dia 20 de abril, pela 2ª rodada. Foi esse o último resultado positivo do LEC na Série C.





Naquela oportunidade, o Londrina foi a campo com Luiz Daniel; João Vitor, Caio, Wallace e Maurício; Alison, Lucas Marques e Gustavo França; Henrique, Edson Cariús e Iago Teles. A tendência é que o time se repita contra o Confiança. E é a falta de repetição da equipe que tem incomodado Claudinei Oliveira nos últimos jogos, já que o treinador tem perdido atletas por suspensões - como nos casos de Pablo e Sousa, fora do duelo em Sergipe - ou lesões.

“São ajustes que temos que fazer, mas o importante é que todo mundo que está entrando está dando resposta, está correndo, se entregando. Agora, você não conseguir repetir um time em cinco rodadas é difícil. 'Ah, é uma peça ou outra', mas, por exemplo, com o Walllace, que é um zagueiro específico pelo lado esquerdo, você perde a característica de construção. Então, a cada jogo em que se perde um atleta, talvez o outro não tenha a mesma característica”, lamentou Claudinei após o jogo contra o Tombense, no empate por 1 a 1, quando Wallace ficou de fora após sentir dores na panturrilha durante o aquecimento. O zagueiro deve voltar ao time em Aracaju.





O LEC fará seu último treino ainda no VGD na manhã deste sábado (17) e embarca para São Paulo após o jantar dos atletas, para chegar à capital paulista e passar a noite. O clube vai treinar no início da manhã de domingo (18) no CT Dr. Joaquim Grava, do Corinthians, e terá por lá sua última movimentação antes do jogo contra o time sergipano pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

O técnico Claudinei Oliveira deve aproveitar os dois últimos treinos para confirmar o time que vai a campo contra o Confiança. A volta de Lucas Marques ao time é a principal novidade. O camisa 8 sentiu a lesão muscular que o tirou do time há exatamente um mês, contra o Floresta, tratou durante a semana do empate com o Maringá, foi escalado, mas "estourou" com 17 minutos e foi substituído. Desde que o jogador saiu da formação principal, o LEC não venceu mais.





"Muda a característica. O Sousa é um cara de imposição física, dá mais liberdade para o Gustavo França ficar mais na frente, junto com o Pablo. Pela característica, você tem o Sousa, pode liberar mais um ou outro, mas tem menos a bola no pé (como tem com Lucas Marques). Vamos construir a melhor equipe para o jogo”, destacou Claudinei sobre as diferenças entre os volantes do elenco.



