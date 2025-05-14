Lucas Marques se recupera de lesão muscular na coxa e reforça o Londrina EC

O volante Lucas Marques se reapresentou com o elenco do Londrina nesta quarta-feira (14) e foi liberado para treinar normalmente com o grupo. O jogador sofreu lesão muscular na coxa no último dia 26 de abril, no empate por 1 a 1 com o Maringá, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), e ficou de fora dos jogos contra São Bernardo e Tombense. Desde que o jogador deixou o time, o LEC não venceu na Série C.





Lucas Marques volta a ficar à disposição em momento oportuno para a equipe, já que Sousa, que vinha sendo seu substituto, levou o terceiro cartão amarelo contra o Tombense e está fora da partida de segunda-feira (19) contra o Confiança, em Aracaju (SE), na Arena Batistão, às 19h30, pela 6ª rodada da competição.

A tendência é que o meio-campista reassuma sua condição de titular ao lado de Alison no time. Com isso, o técnico Claudinei Oliveira tem uma dúvida a menos para resolver visando o jogo contra o time sergipano. O outro problema para o treinador é no ataque, já que Pablo também está suspenso. Edson Cariús deve ser a opção do treinador.





Wallace

Desfalque de última hora no jogo contra o Tombense, o zagueiro Wallace, com dores na panturrilha, se reapresentou nesta quarta e fez um trabalho com controle de carga em relação aos companheiros de plantel. A tendência é que o capitão da equipe não seja um problema durante a semana e volte ao time no lugar de Yago Lincoln para a partida contra o Confiança.



