Londrina EC confirma venda de Pablo a time europeu

O Londrina confirmou a venda do atacante Pablo para o Nacional, de Portugal. Por meio de nota oficial enviada à imprensa, o Tubarão informou ainda que mantém parte dos direitos econômicos do atleta.

"O Londrina comunica que negociou a transferência definitiva do atacante Pablo para o Clube Desportivo Nacional, de Portugal, preservando uma participação nos direitos econômicos do atleta.

Pablo viajará nesta segunda-feira (30), para realizar os exames médicos e finalizar sua transferência.

Agradecemos ao atleta pela dedicação e contribuição ao clube. No total foram 39 partidas e oito gols com a camisa alviceleste. Desejamos todo o sucesso em sua nova etapa."





Em entrevista às rádios que transmitiram a goleada por 4 a 0 sobre o Retrô, Pablo confirmou sua saída e disse que assinou contrato com o time português ao lado do executivo de futebol do Londrina, Lucas Magalhães, e do CEO da SAF, Paulo Assis.









