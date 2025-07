Londrina EC confirma volta ao Café na 16ª rodada da Série C

O Londrina Esporte Clube voltará a atuar no estádio do Café em jogo oficial. A mudança de casa será necessária na 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, contra o Náutico, marcada para o dia 10 de agosto, às 16h30. O motivo é a necessidade de manutenção no gramado do estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), que apresenta desgaste, com presença de fungos e desníveis que comprometem o campo de jogo. A informação foi antecipada pela FOLHA na sexta-feira (18).





Durante o período de recuperação, a tendência é que os treinamentos do elenco também ocorram no Café. Segundo o clube, o processo de manutenção será iniciado após a partida contra o CSA, no próximo sábado (26), às 19h30, pela 14ª rodada, que será o último compromisso no VGD antes da pausa.

A previsão do Londrina é retomar os jogos no VGD já na 18ª rodada da competição, contra o Anápolis, no dia 23 de agosto, às 17h. O clube comunicou a alteração pelas redes sociais e reforçou que a mudança é temporária, com o objetivo de preservar o gramado até o fim da temporada.





O confronto contra o Náutico no Estádio do Café traz boas lembranças ao torcedor alviceleste. Em 2024, as equipes se enfrentaram no local pela última rodada da primeira fase da Série C, e o Londrina venceu por 3 a 2, garantindo a classificação ao quadrangular final. Naquela ocasião, os gols do LEC foram marcados por Rafael Longuine, Everton Moraes e Maurício.

