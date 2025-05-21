Paredes pede desligamento e deixa de jogar pelo Londrina EC

O volante Marcelo Paredes não é mais jogador do Londrina. Uma das primeiras contratações anunciadas para a temporada 2025, o paraguaio pediu seu desligamento do clube nesta quarta-feira (21), segundo informou o próprio clube por meio da assessoria de imprensa.





“Após um diálogo amigável, o Londrina aceitou o pedido do atleta”, destacou o LEC em trecho de nota oficial.

Aos 32 anos, Paredes teve no Londrina sua primeira experiência fora do Paraguai. O jogador foi revelado pelo Guaraní, passou pelo 12 de Octubre, e em 2022 chegou ao Tacuary, onde se tornou capitão do time e chegou a disputar a Copa Sul-Americana. Pelo Tubarão foram 13 jogos, sendo dois pela Série C, contra Ypiranga-RS e São Bernardo, e 11 pelo Campeonato Paranaense. O meio-campista foi titular em apenas três oportunidades, todas pelo Estadual, contra Cascavel, Maringá e São Joseense. Ele foi substituído em todas as partidas.





Paredes viu a competição por uma vaga no meio-campo aumentar nos últimos meses. Se antes começou como titular e disputava com Alison e Lucas Marques, o jogador perdeu espaço com a chegada de Sousa e com a ascensão de Zé Breno, que é constantemente elogiado pelo técnico Claudinei Oliveira. O último reforço a chegar ao clube, inclusive, foi João Tavares, jovem de 21 anos que é da mesma posição do paraguaio.





O LEC também confirmou o grau da lesão do goleiro Luiz Daniel, que saiu lesionado da partida contra o Confiança. Após a realização de uma ressonância magnética, o jogador foi diagnosticado com uma contusão muscular leve, de grau 1.





Outro jogador que está entregue ao departamento médico do clube é o centroavante Kaique, que entrou no segundo tempo contra o time sergipano e levou uma pancada na cabeça, sendo substituído nos acréscimos da partida, passando pelo protocolo de concussão. Com isso, o jogador está fora de combate e não ficará à disposição contra o ABC, sábado, no VGD.



