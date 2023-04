Londrina E.C corre contra tempo para registrar três reforços para série B

Enquanto o técnico Alexandre Gallo ajusta o time para a segunda rodada da série B, o Londrina trabalha para inscrever mais três jogadores para o Brasileiro. O prazo final para o registro de novos atletas se encerra nesta quinta-feira (20). Depois os clubes poderão contratar mais reforços apenas na abertura da próxima janela de transferência em julho.

A maior dificuldade do clube é em relação ao atacante Vitor Feijão. O jogador foi um dos primeiros que começou a treinar no LEC após o fim do Paranaense, mas por se tratar de uma transferência internacional a documentação ainda não foi oficializada. O atleta estava jogando na Bielorrússia e foi emprestado para o futebol da Albânia. O Londrina até recebeu na última semana a documentação da transferência, mas o processo não foi finalizado. Apesar da burocracia, o clube não teme pela perda do jogador e acredita que a inscrição do atleta será registrada dentro do prazo final estipulado pela CBF.





Outros dois jogadores também aguardam a regularização para ficarem à disposição do técnico Alexandre Gallo. O centroavante Lucas Coelho, artilheiro do FC Cascavel no último Paranaense, e Matheus Lucas, que jogou pelo Tubarão em 2022. Os dois já se apresentaram ao CT da SM Sports e os contratos serão publicados no BID até quinta-feira.





