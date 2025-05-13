Londrina EC demite técnico do sub-20 após início ruim no Paranaense

O Londrina demitiu o técnico Arthur Viegas do comando da equipe sub-20. O treinador chegou ao clube em janeiro deste ano e esteve à frente do time nas seis primeiras rodadas do Campeonato Paranaense da categoria, onde não teve bom desempenho. O LEC venceu apenas o Rio Branco, em casa, na 3ª rodada, e tem um empate com o Coritiba, na estreia. De resto, foram quatro derrotas, para Athletico Paranaense, Cascavel, Paraná Clube e Operário.





Arthur Viegas chegou ao Londrina no início do ano em um projeto de reestruturação da base. Ele assumiu o cargo que foi ocupado por Allan Santhiago, atual técnico do sub-20 do Coritiba, durante toda a temporada de 2024. Viegas foi jogador profissional de clubes como Náutico e Remo, e começou sua carreira de técnico em 2021, rodando por clubes do Rio de Janeiro. Ele treinou, em categorias distintas, equipes como Bangu, Barra da Tijuca, Olaria e Madureira, até chegar ao LEC. O clube ainda não definiu quem assume o time para a sequência do Estadual.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“O Londrina Esporte Clube informa que, a partir desta data, Arthur Viegas deixa o comando técnico da equipe sub-20. A reestruturação da comissão técnica faz parte da adoção de novas diretrizes estratégicas, visando um perfil de trabalho ainda mais alinhado à identidade e aos projetos do clube”, comunicou o LEC por meio de nota oficial.





“Arthur Viegas chegou ao Londrina em janeiro de 2025 e durante sua passagem pelo clube demonstrou profissionalismo, dedicação e contribuiu para o desenvolvimento dos jovens atletas. O Londrina agradece pelo empenho e pelos serviços prestados, desejando sucesso em seus próximos desafios”, concluiu o clube.





As categorias de base do Londrina estão treinando e jogando no estádio do Café. O time sub-20 volta a campo no próximo sábado (17), às 15h30, para enfrentar o Azuriz, como mandante, pela 7ª rodada do Estadual.



