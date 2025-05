Londrina EC desafia passado com melhor início invicto da história

O Londrina Esporte Clube não iniciava uma edição de Campeonato Brasileiro das Séries A, B ou C com uma sequência invicta tão expressiva há 42 anos. Com três vitórias e três empates nos seis primeiros jogos da atual Série C, o time repete o desempenho obtido nos seis jogos iniciais da Série B de 1983, quando obteve exatamente os mesmos resultados.





Neste sábado (24), às 19h30, o Londrina entra em campo pela 7ª rodada da Série C para enfrentar o ABC no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD). A equipe busca manter a boa fase e evitar repetir o que ocorreu naquele mesmo sétimo jogo em 1983, quando foi derrotada por 3 a 0 pelo Botafogo-SP, encerrando a arrancada invicta.

Caso não seja derrotado pelo ABC, o Londrina alcançará o melhor início invicto de sua história nas três principais divisões do Campeonato Brasileiro.





A FOLHA analisou todas as participações do clube nas competições nacionais. Foram seis edições disputadas na Série A, 26 na Série B e cinco na Série C, considerando a campanha atual. Exceto em 1983 e 2025, em nenhuma dessas participações, nem mesmo nas mais marcantes, o clube iniciou o campeonato com seis jogos sem perder.

Campanhas com mais pontos, mas com derrotas





Embora o atual desempenho chame a atenção pela invencibilidade, outras campanhas do LEC registraram pontuações superiores nos seis primeiros jogos — porém, com derrotas no caminho.





Na Série B de 1997, por exemplo, o time teve uma arrancada forte, mas sofreu a primeira derrota logo na terceira rodada. Naquele ano, acumulou quatro vitórias e duas derrotas nas seis primeiras partidas, somando os mesmos 12 pontos da campanha atual. No entanto, a equipe parou na segunda fase e não conseguiu o acesso.

Já o melhor início em termos de pontuação ocorreu em 2019, também na Série B. O Londrina conquistou quatro vitórias, um empate e uma derrota, chegando a 13 pontos em seis rodadas, o que lhe garantiu a liderança naquele momento. Porém, o bom começo não se sustentou: o time terminou a competição com apenas 39 pontos e foi rebaixado.





Inícios na Série C

Quanto à terceira divisão, o LEC faz seu melhor início em relação às cinco edições que participa. Uma marca do LEC é sempre ter um bom início na Série C, como fez nas três primeiras edições que participou, em 2005, 2015 e 2020, que registra estatísticas idênticas: três vitórias, dois empates e uma derrota nos seis primeiros jogos, somando 11 pontos.

Em 2005, a invencibilidade foi quebrada na 5ª rodada, assim como em 2015. Em 2020, o Tubarão perdeu pela primeira vez já na 2ª rodada da competição. Já na edição de 2024, o LEC teve dificuldade maior. A equipe teve duas vitórias, dois empates e duas derrotas nas primeiras partidas, chegando a oito pontos naquela oportunidade.





Série D





Divisão que o LEC não quer voltar, a Série D marca a maior sequência invicta do Londrina em competições nacionais. O marco histórico ocorreu em 2014, quando a equipe estava na quarta divisão e iniciou sua retomada rumo às divisões superiores.





Naquela temporada, o LEC liderou o Grupo 8 na primeira fase com cinco vitórias e três empates em oito jogos. Nas oitavas de final, eliminou o Santos-AP com duas vitórias (1 a 0 e 5 a 0). Nas quartas, garantiu o acesso ao superar o Anapolina-GO com uma vitória e um empate.





Com oito vitórias e quatro empates, o time seguiu invicto até a semifinal, quando após 12 jogos foi derrotado pelo Brasil de Pelotas por 3 a 1 no jogo de ida. O empate por 2 a 2 na volta decretou a eliminação. Mesmo assim, o objetivo principal foi alcançado: o acesso à Série C.