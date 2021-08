Londrina EC empata com Brusque e segue na Zona de Rebaixamento

Para um péssimo jogo, um resultado ruim. Sem chutar uma bola sequer ao gol no segundo tempo, o Londrina ficou no 0 a 0 com o Brusque, neste sábado (28), no interior catarinense, e terminará a 21ª rodada da Série B do Brasileiro na zona do rebaixamento. Se vencesse, o Tubarão passaria o Vila Nova, primeiro time fora da ZR, mas segue em 17º lugar, agora com 21 pontos (a equipe goiana tem 22).

E se as coisas já não andam boas para o Tubarão, a iminente saída de seu artilheiro, Safira, tende a tornar a briga contra a queda à Série C ainda mais sofrida. Embora o clube não confirme, o camisa 9 está acertando sua ida para o Belenenses, da primeira divisão de Portugal. O jogador não atuou em Brusque por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não deve mais vestir a camisa alviceleste.

Saiba mais sobre a partida na Folha de Londrina.