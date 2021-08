Londrina EC enfrenta o Brusque com a missão de sair de vez da ZR

O Londrina encara o Brusque neste sábado (28), na casa do adversário, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time catarinense entra pressionado porque está há cinco rodadas sem vencer e ocupa a 13ª colocação. Já o Londrina está em 17º lugar e continua sua saga para deixar a zona de rebaixamento de vez. A equipe está com 20 pontos e se vencer passa o Vila Nova, que soma 22, em 16º, e já jogou na rodada. O árbitro da partida será Fábio Augusto Santos Sá Junior (SE), o mesmo da vitória do LEC no confronto entre as duas equipes no ano passado.

Para o técnico Márcio Fernandes, os erros cometidos durante a partida contra o Brasil de Pelotas não podem ser repetidos. “Agora temos que intensificar tudo o que foi bom, dar confiança para que eles possam executar e em cima disso fazer com que o nosso time tenha uma mentalidade vencedora. Isso é o mais importante dentro dessa competição.”





