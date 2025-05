Londrina EC enfrenta Athletico pela liderança com vários desfalques no elenco principal

O Londrina não terá em campo contra o Athletico, no sábado (15), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense, a maioria do time considerado titular. Isso porque o técnico Claudinei Oliveira vai evitar a escalação de jogadores pendurados para não ter desfalques por suspensão na primeira partida das quartas de final.





Dos jogadores considerados titulares, estão pendurados e não jogam o lateral Maurício, o zagueiro Wallace e o atacante Iago Teles, artilheiro do Estadual com 6 gols. Titular na vitória por 2 a 1 sobre o Andraus, o volante Wellington levou o segundo cartão amarelo e ficou na berlinda, também sendo desfalque por opção do treinador.

“A gente não vai ser irresponsável de colocar atletas pendurados para jogar no último jogo, infelizmente. A gente gostaria de jogar com a equipe completa contra o Athletico, é um jogo que motiva todo mundo, a torcida, mas não vamos correr riscos. Mesmo que eu fale para um jogador não tomar cartão, isso acontece, uma escapada, um tropeção no adversário. Vamos ver quem vai estar em melhores condições físicas e pensar na parte tática”, disse Claudinei Oliveira no estádio do Café após a vitória sobre o Andraus.





Além dos quatro citados, o LEC tem outros problemas por questões médicas de jogadores que devem ficar de fora da partida contra o Athletico Paranaense.





