Londrina EC enfrenta o Ituano em busca da 3ª vitória consecutiva e da classificação

O Londrina volta a campo nesta segunda-feira (4) para encarar o Ituano, às 19h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com 26 pontos, o Tubarão chega embalado por duas vitórias seguidas no Vitorino Gonçalves Dias (VGD) e sabe que mais um resultado positivo pode encaminhar de vez a classificação para o quadrangular do acesso, independentemente dos demais jogos da rodada.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

O adversário da vez, no entanto, vive momento instável. Após um bom início na competição, o Ituano despencou de rendimento e venceu apenas uma das últimas nove partidas disputadas. Apesar da má fase do rival, o elenco alviceleste mantém os pés no chão e prega respeito ao confronto fora de casa.

"Será um jogo extremamente difícil. Precisamos estar atentos para não repetir os erros que cometemos contra o Botafogo-PB (derrota por 2 a 0), em 20, 30 minutos. Aquela partida serviu de lição. Vamos buscar essa vitória que pode encaminhar nossa classificação", destacou o volante Lucas Marques.

Publicidade





Para o duelo no interior paulista, o técnico Roger Silva terá uma baixa no meio-campo. O volante Alison cumpre suspensão após ser expulso na vitória sobre o CSA. A principal opção para a vaga é Zé Breno, com João Tavares correndo por fora na disputa pela titularidade. Lucas Marques, provável companheiro de posição, elogiou os dois colegas.





"Independentemente de quem entrar, o nível se mantém. O time está bem entrosado, temos peças à altura. Ficamos tristes pela ausência do Alison, mas o Zé tem trabalhado muito e está pronto. Tenho certeza de que quem entrar vai dar conta do recado. Coletivamente, estamos fortes", completou.

Publicidade





Com exceção da mudança no meio-campo, a tendência é que o Londrina repita a escalação das últimas rodadas. A equipe venceu o Itabaiana-SE por 2 a 0 e o CSA-AL por 3 a 1, ambas no VGD, em atuações seguras e consistentes. O que também anima o LEC é a boa sequência desde a chegada de Roger. Foram seis jogos no comando do técnico, com quatro vitórias, um empate e apenas a derrota diante do Botafogo-PB, em João Pessoa.





Publicidade

Contra o time de Itu, a equipe pode ter ainda a estreia do zagueiro Wellington Manzoli, contratado junto ao Paranavaí, que apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na quinta (31). Mesmo com o reforço liberado para atuar, Yago Lincoln tem a confiança do treinador e segue como dupla de Wallace na defesa.





Adversário

Publicidade





Do outro lado, o Ituano tenta reencontrar o caminho das vitórias para se reaproximar do G8. A equipe ocupa a 10ª colocação, com 17 pontos, três a mais que o Itabaiana, que abre a zona de rebaixamento, e três a menos que o Floresta, oitavo colocado.

Publicidade





O time paulista ainda tenta se reorganizar após perdas importantes. Nesta semana, o zagueiro Luiz Gustavo, capitão do elenco, foi negociado com o Arema SC, da Indonésia. Em contrapartida, o clube confirmou o retorno do goleiro Pegorari, ex-XV de Piracicaba, que chega para disputar posição com o experiente Vágner. A equipe segue em busca de um substituto para o goleiro Jefferson Paulino, que acertou com o Volta Redonda.





Com a pressão crescente, o técnico Mazola Júnior está na berlinda. Uma nova derrota pode provocar mudanças no comando técnico do Ituano.

Publicidade





FICHA TÉCNICA





Ituano

Vágner (Pegorari); Dija, Matheus Rocha, Nathan e Tiaguinho; Bruno Silva, Grigor e Ramon (Kaio Mendes); Neto Berola (Felipe Muranga), Vinícius Popó e Léo Passos. Técnico: Mazola Júnior





Londrina

Luiz Daniel; Cedric, Yago Lincoln, Wallace e Maurício; Zé Breno, Lucas Marques e Robson Duarte; Vitinho, Iago Teles e Eliel. Técnico: Roger Silva





Árbitro: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Estádio: Novelli Júnior, Itu (SP)

Horário: 19h30

Onde assistir: SportyNet (streaming e TV)





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.









Leia também: