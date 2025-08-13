Pesquisar

De olho nas possibilidades

Londrina EC está perto de anunciar goleiro que disputou o Paulistão

Matheus Camargo - Redação Folha
13 ago 2025 às 17:23

Foto: Rafael Assunção / Agência Paulistão
O Londrina está próximo de anunciar mais um reforço para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Após a contratação do zagueiro Rafael Castro, vindo do Remo, o clube negocia a chegada do goleiro Luan Ribeiro, que defendeu o Água Santa na atual Série D.


Revelado pelo Corinthians, Luan foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2017, mas não chegou a atuar no time principal. Em 2018, deixou o clube para defender o Bragantino e, no ano seguinte, acertou com a Ponte Preta, onde permaneceu até o fim de 2024.

Neste ano, o goleiro assinou com o Água Santa e foi titular durante toda a campanha da equipe de Diadema na Série D. O time paulista acabou eliminado pelo Ceilândia e, sem calendário nacional para o restante da temporada, liberou seus atletas para negociações com outras equipes.


Londrina EC Paulistao Campeonato Brasileiro futebol Goleiro Contratação de jogadores
