Londrina EC estreia na Série C contra o Confiança no dia 22 de abril

O Londrina inicia a caminhada na Série C do Brasileiro exatamente daqui uma semana, na próxima segunda-feira (22), às 20h, contra o Confiança, no estádio Estadual Lourival Baptista, a Arena Batistão, em Sergipe.





A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou na noite da última sexta-feira (12) a tabela detalhada das primeiras oito rodadas do campeonato.

Um fato que chamou a atenção é que os jogos do LEC em casa estão com o local “a definir”. A FEL (Fundação de Esportes de Londrina) disse que não tomou conhecimento sobre a falta do lugar das partidas, no entanto, garantiu que serão no estádio do Café.





O palco esportivo, inclusive, tem recebido reformas nas últimas semanas. Justamente por conta das melhorias o amistoso contra o Corinthians não aconteceu na cidade e foi para Cascavel (Oeste).

Nos primeiros oito confrontos do Tubarão na competição serão cinco compromissos no Norte do Estado e três longe. A segunda rodada vai acontecer no município, no dia 28 de abril, um domingo, às 16h30, com o Ypiranga-RS.





O Alviceleste vai para a estreia da terceira divisão nacional sem realizar o jogo-treino que havia projetado para sábado (13). De acordo com o clube, a atividade – que não tinha adversário informado – não ocorreu porque “houve uma mudança na programação” e o treinamento no fim de semana foi “normal”.

A equipe fez dois testes após a eliminação no Paranaense: contra o Corinthians e o FC Cascavel. Ambos com derrotas, de 3 a 0 e 2 a 1, respectivamente.





Enquanto o Londrina ainda analisa algumas peças para o elenco e vive a expectativa da oficialização da venda da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) para a Squadra Sports, o Confiança vem embalado pelo título do campeonato Sergipano.





