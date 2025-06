Londrina EC faz contas para fugir da queda e se classificar no sub-20

A equipe sub-20 do Londrina Esporte Clube visita na tarde deste sábado (14), o Hope Internacional, no Estádio Atílio Gionedis, em Campo Largo, pela 11ª e última rodada do Campeonato Paranaense da categoria. O Tubarãozinho ainda tem chances de classificação, mas também pode ser rebaixado.





A questão é que o LEC é atualmente o 9º colocado, com dez pontos, mesma pontuação do Patriotas, que é o oitavo, e do City London, décimo. O Araucária, que abre a zona de rebaixamento, tem nove pontos e, se vencer o Azuriz fora de casa pode até mesmo se classificar, além de fugir da queda.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O técnico do Londrina, Rodrigo Cabral, disse ao site oficial do clube que o pensa na vitória para sábado. “Os nossos planos e estratégias, eram chegarmos nessa última rodada com um certo conforto, mas a derrota para o City London atrapalhou, trabalhamos a semana para um único resultado, a vitória", destacou. “O Hope sabe bem usar seus domínios, teremos de estarmos num nível alto de concentração e vencer”, enfatizou o treinador.





Publicidade

O Londrina não poderá contar com o atacante Matheus Patola, principal jogador do time na competição com seis gols em nove jogos. O atleta foi emprestado ao Cuiabá e já se apresentou ao novo clube.





Publicidade

Todos os jogos da última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense sub-20 serão neste sábado, às 15h30. Além de Hope Internacional x Londrina e Azuriz x Patriotas, também se enfrentam Cascavel x Athletico Paranaense, Araucária x Rio Branco, Operário x Coritiba e City London x Londrina.





Publicidade

Sub-17





Publicidade

Pelo Campeonato Paranaense sub-17, o Londrina Esporte Clube visita também neste sábado (14), às 8h45, o São Joseense, no estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais, pela partida de ida das oitavas de final.

Ao site do LEC, o técnico Felipe Navarro enfatizou a importância do primeiro jogo, mesmo fora de casa. “Damos início a fase final, são dois jogos de mata-mata e mesmo com o segundo jogo em casa, estamos bem conscientes da importância gigantesca que tem esse jogo. É um campo sintético, diferente, mas estamos preparados para enfrentar o adversário na casa deles”, indicou.





“Nosso elenco é muito bom, são atletas comprometidos com nosso propósito, todos tiveram minutagem e estão bem preparados para quem precisar jogar, entregar o seu melhor. Vamos entregar nosso melhor e estamos confiantes em fazer um bom jogo”, concluiu Navarro.