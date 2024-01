Londrina EC faz primeira decisão do ano no Estádio do Café

É só o quinto jogo oficial do ano, mas o Londrina já tem uma decisão pela frente na noite desta quarta-feira (31), no estádio do Café.





Sem vitória e pressionado pela classificação no Paranaense, o Tubarão recebe o lanterna Galo Maringá com a obrigação de vencer sob o risco de terminar a rodada na zona do rebaixamento. A partida começa às 20h.



Apesar de toda a reformulação que o clube passou desde o fim do ano passado e do pouco tempo de preparação dentro de campo, a expectativa era que o LEC tivesse mais do que apenas os três pontos que acumulou até aqui.





Mesmo com uma tabela complicada neste início de Estadual - três jogos fora e somente um em casa -, o Tubarão tropeçou na última rodada no frágil São Joseense e viu a pressão aumentar.

O LEC saiu da zona de classificação - é o 10º colocado e os oito primeiros avançam - e tem um confronto direto na noite de hoje para voltar a subir na tabela. Em caso de derrota, o Galo Maringá, que soma um ponto, ultrapassaria o Londrina e empurraria o alviceleste para a zona do rebaixamento.





"Claro que a posição incomoda e gostaríamos de estar em uma outra situação. Mas temos condições de reagir e estamos trabalhando muito para isso", frisou o técnico Emerson Ávila.

Será a segunda partida no Café e o LEC espera repetir a atuação dos 3 a 3 com o Coritiba, o melhor desempenho da equipe até aqui no Estadual. No entanto, o time tem demonstrado muita oscilação ainda. Contra o Coxa, o ataque funcionou, mas a defesa errou bastante.





Em São José dos Pinhais foi o inverso. A defesa mostrou segurança, mas o sistema ofensivo nada criou.





