Para reagir no Campeonato Paranaense, analistas cobram reforços no Londrina EC

Após quatro rodadas a campanha do Londrina no Paranaense preocupa e já coloca em risco uma possível classificação para a segunda fase.





Sem nenhuma vitória e com apenas três pontos, o Tubarão é o 10º colocado, fora do grupo dos oito que avançam para as quartas de final.



O ano de 2024 começou com uma nova perspectiva para o torcedor alviceleste após o fim da parceria com a SM Sports e a chegada da Squadra Sports. O time até teve algum lampejo de bom futebol contra o Coritiba (3 a 3), mas no geral a equipe ainda não se consolidou e nem passa confiança.





A FOLHA ouviu comentaristas e ex-jogadores a respeito do início da temporada do LEC. O ídolo Carlos Alberto Garcia afirma estar gostando da postura do técnico Emerson Ávila, mas se diz decepcionado com a qualidade do elenco.

"Vejo com muita preocupação este início e acredito que temos um time pior do que do ano passado. Não dá para esperar apenas a série C para contratar, é preciso reforçar já no Paranaense", apontou.





Garcia lembra que o Londrina trouxe muitos jogadores que estavam há tempos sem atuar e isso prejudica o desempenho em campo. "O time não tem força, explosão e criatividade, além de muitos jogadores sem ritmo de jogo."

Em quatro jogos, o LEC empatou com Operário, Coritiba e São Joseense e perdeu para o Cianorte. O comentarista Valmir Martins, da rádio Clube FM e da TV 2C, lembra que este "novo" Londrina tem pouco tempo de trabalho, dentro e fora de campo, e isso é um complicador para a formação de um time competitivo.





No entanto, alerta que se o elenco não for qualificado dificilmente o Tubarão conseguirá melhorar a sua campanha no Estadual.





"Eu esperava um pouco mais do time. Mas é nítido que a falta de qualidade é o ponto crucial para esta campanha péssima. A esperança é que quem sabe após a primeira vitória, o time tire um peso das costas e possa se consolidar para deslanchar no campeonato", comentou. Em 2023, o Londrina terminou o Paranaense em 10º lugar, mesma posição em que se encontra este ano em quatro rodadas.





