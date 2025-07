Londrina EC faz primeiro tempo ruim e perde para o Botafogo-PB

O Londrina foi derrotado pelo Botafogo-PB neste domingo (13), no estádio Almeidão, em João Pessoa, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Os gols da vitória do time paraibano foram de Wendel Lomar e Denílson.

Domínio paraibano

O início da partida foi dominado pelo Botafogo-PB, que ocupou o campo ofensivo do Londrina nos primeiros dez minutos. Aos nove, a equipe paraibana abriu o placar em jogada de bola aérea: Gabriel Honório cobrou escanteio, Alison não conseguiu cortar e Wendel Lomar finalizou na pequena área: 1 a 0.

O LEC só passou a atacar com mais intensidade depois de sofrer o gol. Aos 18, quase empatou em uma jogada bem construída. Robson Duarte conduziu pelo meio e encontrou Vitinho pela direita. O ponta do Tubarão ganhou na velocidade da marcação e tocou para Iago Teles, que invadiu a área pela esquerda, cortou para o pé direito e finalizou com perigo. A bola passou rente à trave defendida por Michael e saiu.

Aos 25, o Londrina teve mais uma chance clara. Vitinho novamente levou vantagem pela direita e encontrou Cedric na área. O lateral invadiu e cruzou para Edson Cariús, que dividiu com Reniê no momento da finalização e viu a bola sair.

O Botafogo-PB pouco ameaçava o Londrina, mas chegou ao segundo gol aos 46 minutos. Os dois volantes do time alviceleste se atrapalharam na saída de bola, e Thallyson aproveitou o erro para recuperar a posse pelo meio. Ele lançou Denílson, que ganhou no corpo de Caio, finalizou para defesa de Luiz Daniel, mas, no rebote, com o goleiro no chão, driblou Caio e empurrou para o gol vazio: 2 a 0.

Sem reação

O Londrina voltou para o segundo tempo com três alterações. Eduard Abdo, que comandou a equipe devido à suspensão do técnico Roger Silva, mandou a campo João Vitor, Thauan e Henrique, nos lugares de Cedric, Vitinho e Edson Cariús, respectivamente.

Os dez primeiros minutos da etapa final mostraram um Londrina com postura diferente, ocupando o campo de ataque. No entanto, a equipe não conseguiu criar nenhuma chance que realmente ameaçasse o goleiro Michael.

Aos 12 minutos, o LEC enfim levou perigo. Após cobrança de falta rápida, Thauan recebeu e finalizou com força, mas a bola explodiu na trave esquerda e saiu.





