Londrina EC fecha com zagueiro com passagem pelo Santos

O Londrina se movimentou no mercado e fechou a contratação do zagueiro Wellington Manzoli, de 24 anos. O defensor, que atuava pelo Paranavaí na Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense, ficou conhecido no início da carreira como Wellington Tim, apelido que usava na época em que defendeu o Santos.





Com passagem pelo clube paulista, Wellington entrou em campo no segundo tempo da final da Copa Libertadores de 2020, contra o Palmeiras, partida em que o atual volante do Londrina, Alison, foi o capitão do Santos. A chegada do zagueiro ao Tubarão foi divulgada por Reinaldo Furlan, da Paiquerê 91,7, e confirmada pela FOLHA.

Canhoto e com 1,94 metro de altura, Manzoli chega para suprir uma demanda específica do técnico Roger Silva, que buscava um zagueiro com essas características. A contratação também responde à recente baixa no elenco: o titular Caio sofreu uma grave lesão no joelho e só deve retornar aos gramados em 2026. Com a nova contratação, a diretoria alviceleste agora volta suas atenções a reforços em outros setores do time, mirando a reta final da primeira fase da Série C, segundo confirmou a reportagem.





Formado nas categorias de base do Criciúma, Wellington se profissionalizou em 2019 e, no mesmo ano, foi contratado pelo Santos. Passou pelas equipes sub-20 e sub-23 antes de ser promovido ao elenco principal. Após deixar o clube da Vila Belmiro em 2022, acumulou passagens por Almería (Espanha), Feirense (Portugal), Boavista-RJ, Amazonas, São Bento-SP e, mais recentemente, o próprio Paranavaí, onde teve sua segunda passagem.

Na campanha do Vermelhinho na Divisão de Acesso de 2025, marcou três gols em 12 jogos. O time chegou até a semifinal, quando foi eliminado pelo Foz do Iguaçu.





Neste sábado (26), às 19h30, o Londrina recebe o CSA pela 14ª rodada da Série C.

De Saída





Enquanto Wellington chega, o centroavante Edson Cariús, de 36 anos, está de saída do Londrina. O jogador perdeu espaço no elenco alviceleste com a chegada do atacante Eliel, que estreou com gol na vitória sobre o Itabaiana-SE, no último sábado (19), no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD). O destino do atleta será o Manauara-AM, que está na disputa da Série D.





Ainda não há detalhes sobre os motivos da saída de Cariús, que já havia ficado fora da última partida por conta de uma fascite plantar. Fato é que o atacante não conseguiu se firmar como substituto de Pablo no comando de ataque e viu Eliel ser contratado para ocupar a camisa 9.

A reportagem apurou que a ideia é buscar um centroavante para fazer parte do elenco, visto que os três jogadores do setor que iniciaram a Série C deixaram o clube: Pablo, vendido ao Nacional-POR, Kaique, emprestado ao Académico de Viseu-POR, e agora Cariús. Atualmente, apenas Eliel executa a função.





No Londrina, Cariús começou como reserva de Pablo, mas ganhou oportunidades durante a Série C devido a uma lesão e, posteriormente, a uma suspensão do titular. Ao todo, disputou 11 partidas, sendo sete como titular e quatro saindo do banco, e marcou apenas um gol, na derrota por 4 a 2 para o Caxias. Seu último jogo foi diante do Botafogo-PB, no dia 13 de julho.





