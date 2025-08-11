Londrina Vôlei emplaca duas vitórias fora de casa na Série A do Paranaense

A equipe feminina adulta do Londrina Vôlei venceu os dois jogos disputados fora de casa pelo Campeonato Paranaense Feminino Série A. No sábado (9), o Londrina Vôlei foi até Irati (Centro-Sul), para jogar contra a equipe da Prefeitura de Irati. Em partida com dominância do time londrinense, o placar foi de 3 sets a 0 (25×15, 25×10, 25×15).

E no domingo(10), a equipe londrinense embarcou rumo a cidade de Castro (Campos Gerais), onde venceu o Castro Vôlei, também por 3 sets a 0 (25×23; 26×24;25×18).

Com os resultados, o Londrina Vôlei ocupa a segunda colocação geral do Campeonato Paranaense, com duas vitórias conquistadas em três jogos disputados. “A nossa equipe teve uma boa assimilação da parte tática do jogo e conseguimos as duas vitórias jogando fora de casa”, disse o treinador do Londrina Vôlei, Juliano Trindade.





A central Maria Eduarda, do Londrina Vôlei, foi eleita a jogadora destaque do jogo contra a Prefeitura de Irati. E na partida de domingo (10), o prêmio foi para a levantadora Julia, também do time londrinense.

O próximo desafio da equipe no torneio será em casa, contra a equipe de São José dos Pinhais. A partida será realizada no dia 23 de agosto, às 16h, no Ginásio do Colégio Londrinense.





O Londrina Vôlei foi um dos projetos selecionados para patrocínio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), gerido pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL). E o Campeonato Paranaense Adulto é promovido pela Federação Paranaense de Voleibol, com patrocínio da Itaipu Binacional e da Penalty.

