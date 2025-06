Londrina EC garante novidade com retorno de Luiz Daniel aos treinos

O departamento médico do Londrina começou a esvaziar e os jogadores lesionados estão se aproximando do retorno aos gramados. Nesta terça-feira (3), o Londrina confirmou a volta de Luiz Daniel aos treinamentos com os companheiros.





Por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais, o Tubarão confirmou o retorno do arqueiro titular, que ficou de fora do empate com o ABC, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), por 1 a 1, e da derrota por 4 a 2 para o Caxias, no estádio Centenário, em Caxias do Sul. A assessoria do clube informou que o goleiro ficará à disposição para o jogo do próximo dia 15 de junho, contra o Figueirense, às 16h30, no VGD, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

O atacante Henrique, fora dos últimos dois jogos por conta de um edema ósseo, também iniciou a transição física, segundo o LEC, ele já treina no campo sob supervisão, ainda com algumas restrições. Enquanto Luiz Daniel já está participando normalmente das atividades em campo, Henrique deve ficar plenamente à disposição do técnico Claudinei Oliveira durante a semana, sendo liberado para o jogo do dia 15, caso não haja nenhuma intercorrência.





Outro atleta que também já realiza treinos com bola é Dani Bolt, que em fevereiro fraturou a perna na partida contra o Operário, em Ponta Grossa, pela primeira fase do Campeonato Paranaense. Após menos de quatro meses, o lateral da base já está na fase final do processo de recuperação.

O LEC caiu para a 5 ª posição na tabela após a vitória do Ypiranga-RS sobre a Ponte Preta, em Campinas. Ambos somam 13 pontos, mas o time gaúcho tem uma vitória a mais.





Ainda no DM





Por outro lado, o único jogador que ainda permanece em tratamento integral no departamento médico é o zagueiro Yuri Lima, ainda sem previsão de retorno. O jogador foi contratado pelo Tubarão no início do ano e esteve em campo por 23 minutos na partida contra o Athletico Paranaense, pelo Estadual, quando rompeu os ligamentos do joelho. O atleta precisou passar por cirurgia.