Londrina EC inicia venda de ingressos para jogo contra o Maringá a preços promocionais

O Londrina EC abriu as vendas de ingressos com preços promocionais para o confronto com o Maringá FC, no Estádio do Café, às 16h de domingo (25). Os preços especiais podem ser aproveitados até as 23h59 da véspera do jogo, no sábado (24). O confronto é válido pela 11ª rodada do Campeonato Paranaense.



É possível adquirir o ingresso online neste link.



Ingressos promocionais





Preço único: R$ 20,00 (Cadeira e Arquibancada)

Meia-social, mediante doação de 1kg de alimento não perecível



O torcedor deve escolher entre arquibancada ou cadeira no momento da compra do ingresso. Não será permitida a troca de setor dentro do estádio.



NO DIA DO JOGO – DOMINGO (25/02)

ARQUIBANCADA





No dia do jogo



ARQUIBANCADA

Meia-social: R$ 30,00

Mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.



CADEIRAS



Meia-social: R$ 40,00

Mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.



Crianças



Crianças até 12 anos acompanhadas dos PAIS não pagam nas arquibancadas e cadeiras.



Visitantes



Inteira: R$ 60,00

Meia: R$ 30,00



A venda para a torcida visitante será EXCLUSIVAMENTE no dia do jogo, nas bilheterias do Estádio do Café.





