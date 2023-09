Londrina EC investe em "última cartada" contra o rebaixamento

Sem vencer há três partidas e respirando por aparelhos na Série B, o Londrina tem mais uma decisão na noite desta sexta-feira (1º) para seguir na sua luta na tentativa de fugir da zona do rebaixamento.





Internamente, o clube trabalha como o último suspiro para se manter vivo. Qualquer resultado diante do Tombense diferente de uma vitória praticamente vai selar a queda alviceleste para a Série C. O jogo começa às 21h30, no estádio do Café.

Faltando 13 rodadas para terminar o Brasileiro, a projeção alviceleste é buscar oito vitórias para se salvar. Serão mais sete partidas no Café, começando pela de hoje diante de um adversário que vive o mesmo drama do Tubarão. O Tombense é o 18º, com 21 pontos, apenas dois a frente do Alviceleste.





"Nós tempos que pontuar e precisamos passar desta barreira dos 20 pontos. Temos que jogar como jogamos contra a Ponte Preta, com o domínio do jogo, mas concluir melhor em gol. Temos que vencer para encostar um pouco no 16º colocado, que é o nosso principal objetivo", afirmou o técnico Eduardo Souza.





O LEC está hoje a sete pontos da Chapecoense (19 a 26), primeiro time fora da zona do rebaixamento. Por isso, só uma sequência de resultados positivos vai dar possibilidade da equipe encostar nos adversários diretos. No primeiro turno, em Minas Gerais, o Tubarão venceu por 2 a 0, sua única vitória até aqui fora de casa.





