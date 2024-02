Londrina EC mantém promoção de ingressos e espera 15 mil torcedores no sábado

Depois de registar o maior público dos últimos quatro anos na vitória contra o Maringá, o Londrina vai manter a promoção no valor dos ingressos e espera um estádio do Café ainda mais lotado para o confronto contra o Athletico, às 16h, no sábado, pelas quartas de final do Campeonato Paranaense.







Na compra antecipada, até às 13h do sábado, o ingresso terá valor único de R$ 20, tanto para o setor de arquibancada quanto para as cadeiras. Nesta promoção chamada de entrada solidária, o torcedor precisa levar um quilo de alimento não perecível.

Nas bilheterias do Café, a partir das 14h, os valores sobem para R$ 30 e R$ 40, respectivamente. Crianças até 12 anos não pagam em nenhum dos dois setores.





O LEC projeta um público de pelo menos 15 mil pessoas no sábado, dobrando a plateia do último domingo. Na vitória por 3 a 1 contra o Maringá, foram 7,3 mil torcedores, maior público do Tubarão desde a Série B de 2019.





Os ingressos podem ser comprados nos seguintes pontos de venda: Tubastore, no Boulevard Londrina Shopping, nas lojas da Karilu Sport e na Estação do Esporte, na avenida Saul Elkind. A compra pode ser feita também através do WhatsApp - (43) 3026-9009 - e on-line no ingressoslec.com.br.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: