Londrina EC mostra poder de reação na Série C: ‘não se entrega nenhum momento’

A vitória de virada do Londrina por 2 a 1 em cima da Aparecidense, no sábado (6) , em Goiânia, reforçou uma virtude do time nesta Série C: o poder de reação. Esse foi o terceiro jogo consecutivo do LEC em que ficou atrás no placar, mas teve forças para buscar o empate ou o triunfo.





Contra o Tombense, na segunda-feira (1º) da semana passada, por exemplo, o Tubarão mostrou garra para deixar tudo igual duas vezes, depois de sair perdendo.

Fora de casa, com o clube de Goiás, marcou dois gols nos acréscimos do segundo tempo, com Daniel Amorim e Gustavo França.





“O Londrina está com essa marca, não está se entregando em nenhum momento. Na minha apresentação prometi um time que iria brigar por todas as bolas e organizando. Sempre que conseguimos nos organizar, colhemos os frutos. Às vezes o jogo se mostra de uma forma mais complicada do que esperávamos, mas conseguimos virar o que parecia perdido para muitos”, destacou o técnico Claudinei Oliveira.



O LEC chegou aos 20 pontos e se consolidou no grupo de acesso para a próxima fase. O Alviceleste figura na sexta colocação, porém, pode perder posições caso os concorrentes que vão entrar em campo nesta segunda (8) conquistem a vitória. No entanto, o time não corre risco de terminar a 12ª rodada fora do G8.





“Perdemos pontos em casa e recuperamos um pouco fora. São dois jogos fora e já conseguimos três pontos. Vamos para a próxima partida com a mesma responsabilidade”, garantiu.







