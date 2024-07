De virada, Londrina EC garante a vitória aos 50 minutos do 2° tempo

A derrota que parecia certa, virou vitória em questão de segundos, num jogo de muita raça do Londrina . Após sair perdendo, o Tubarão virou e conseguiu a vitória por 2 a 1 em cima do Aparecidense, na noite deste sábado (6), no estádio Aníbal Batista Toledo, em Aparecida de Goiânia/GO. O triunfo fez o LEC fez chegar aos 20 minutos, pontuação que o garante no G8 mais uma semana.





Os donos da casa dominaram as jogadas no primeiro tempo. Rhuan ameaçou, porém, mandou para escanteio. Ezequiel, na sequência, colocou na trave. Juninho teve grande oportunidade, em cobrança de falta, mas não conseguiu marcar. O Londrina só ameaçou perto dos acréscimos com Thiago Enes, que mandou para fora.

O LEC voltou do intervalo ligado e levando perigo com Daniel Amorim, que obrigou Pedro Henrique a fazer grande defesa. Mas o ímpeto foi interrompido aos seis minutos. Igor Torres saiu do banco para fazer o gol para o Aparecidense, de cabeça. Já o atacante do LEC levou perigo novamente aos 18 minutos, com o goleiro aparecendo bem mais uma vez. O Tubarão reservou o melhor para a reta final.