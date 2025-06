Londrina EC não perde para o Figueirense em jogos há 8 anos

O Londrina enfrenta, no domingo (15), na estreia do técnico Roger Silva, um adversário tradicional, mas contra quem tem bom desempenho na história. O Figueirense, que tem em sua história um vice da Copa do Brasil e participações recentes na elite do Campeonato Brasileiro, já enfrentou o Tubarão 15 vezes, venceu quatro, empatou outras quatro, e viu o time alviceleste conquistar sete vitórias.





O LEC ainda sustenta um tabu a seu favor diante do time de Florianópolis, já que não perde há oito anos para o adversário de domingo. A última vez que o Figueirense venceu o Londrina foi pela Série B de 2017, em jogo disputado no dia 27 de junho daquele ano, quando os catarinenses venceram por 3 a 1 com gols de Zé Antônio, Henan e Robinho. O gol alviceleste foi de Jonatas Belusso. Desde então, as equipes se enfrentaram em seis oportunidades, sendo cinco pela Série B e uma pela Série C, com duas vitórias do Tubarão e quatro empates.

Em 2024, o Figueirense recebeu o Londrina pela 17ª rodada da Série C e os times empataram por 0 a 0. Inclusive, foi a primeira e única vez que os dois se enfrentaram pela Série C. Dos 15 jogos na história, além da partida do ano passado, oito confrontos foram pela Série B, dois pela Série A, um pela Copa João Havelange, um pela Primeira Liga, e outros dois pela extinta Seletiva da Série B, disputada em 1993 e válida para a competição de 1994.





GOLEADA MARCANTE

Foi justamente na Seletiva da Série B que o Londrina aplicou a maior goleada do confronto com o Figueirense. Jogando no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), em 12 de dezembro de 1993, o Tubarão venceu o time catarinense por 5 a 0 pela última rodada do triangular final da competição.

O LEC chegou à partida com a vaga assegurada para a Série B do ano seguinte, ao lado do Juventude, que também disputou o triangular e ficou na segunda colocação. Em campo, o time alviceleste não tomou conhecimento do Figueirense e goleou com gols de Alexandre, Vital, Marquinhos, João Neves e Edson Bêla, confirmando o título do torneio.





Outros dois jogos marcantes entre os rivais de domingo foram pelo Campeonato Brasileiro da Série A, em 1978, com duas vitórias do Londrina. No primeiro duelo entre os adversários, dia 23 de abril daquele ano, o LEC venceu por 2 a 1, no estádio do Café, com gols de Carlos Alberto Garcia e Julinho. Pouco mais de um mês depois, em 24 de maio, no Orlando Scarpelli, o Londrina venceu mais uma vez, agora por 1 a 0, com gol de China.

PARA DOMINGO





Em sua primeira semana de treinamentos com o time, o técnico Roger Silva tem conhecido o elenco e feito testes, mas a tendência é que retome a escalação ideal de Claudinei Oliveira, ex-treinador da equipe, que teria contra o Figueirense o mesmo time que fez a melhor partida do Londrina até o momento na Série C, que foi justamente na estreia contra o Ypiranga-RS, quando venceu por 3 a 1.





Com isso, Luiz Daniel, Henrique e Iago Teles, que não atuaram contra o Caxias, devem retomar a titularidade, mandando de volta para o banco Elzo, Sousa e Edson Cariús.