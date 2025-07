Londrina EC negocia contratação de ex-atacante do Botafogo

O Londrina negocia a contratação do atacante Rikelmi, de 23 anos, que atualmente disputa o Campeonato Brasileiro da Série D pelo Capital-DF. A reportagem apurou que a negociação está em andamento e que o jogador chegaria para ser a peça de velocidade buscada pela diretoria no mercado.

Rikelmi enfrentou o Londrina no Campeonato Paranaense deste ano, quando defendia o Paraná Clube. Ele foi titular na campanha que culminou no rebaixamento da equipe de Curitiba para a divisão de acesso. Atuou como titular na derrota para o LEC por 3 a 0, no estádio do Café, no dia 26 de janeiro, tendo se destacado mesmo com o resultado negativo.

O atacante de 1,60m iniciou a carreira nas categorias de base do Nacional-SP, passando depois pelo Juventus-SP. Em 2020, foi para o sub-20 do Botafogo, onde se destacou e, em 2022, disputou sete partidas pelo time principal, marcando um gol. Rikelmi foi então emprestado ao Molenbeek, da Bélgica, clube que pertence a John Textor, e retornou ao futebol brasileiro em 2025. Após deixar o Paraná, acertou com o Capital-DF, onde marcou dois gols em 14 jogos pela atual Série D.





