Londrina EC negocia contratação de volante para reta final da Série C

Em busca de reforços, o Londrina está perto de acertar a contratação do volante Villian, de 21 anos, por empréstimo do Água Santa. A FOLHA confirmou a negociação com representantes do jogador. Villian já está em Londrina e deve assinar contrato para integrar o elenco na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro.





Nos últimos dois dias, o Tubarão já anunciou o zagueiro Rafael Castro, ex-Remo, e encaminhou a contratação do goleiro Luan Ribeiro, que também disputou a Série D pelo Água Santa.

Revelado pelo Água Santa, o meio-campista nunca havia atuado por outro clube. Desde 2021, quando tinha 17 anos, passou a ser relacionado para partidas do time principal, mas estreou apenas em 2023. Nesta temporada, conquistou a titularidade tanto no Campeonato Paulista quanto na Série D, acumulando 25 jogos e dois gols.





No Londrina, Villian chega para ser opção imediata ao volante Alison, embora também possa desempenhar outras funções no meio-campo. O clube avalia positivamente suas recentes atuações pela equipe de Diadema.

