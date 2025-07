Londrina EC oficializa a contratação do centroavante Eliel

O Londrina Esporte Clube confirmou, nesta terça-feira (16), a contratação do atacante Eliel para a sequência da temporada de 2025. O jogador de 22 anos chega por empréstimo do Cuiabá, com vínculo válido até o fim da disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O atleta estava cedido ao Paysandu, na Série B, mas disputou somente sete partidas pelo clube.





Eliel tem 1,75m de altura e chega para ser o centroavante de mobilidade que pediu o técnico Roger Silva após a saída de Pablo. Revelado pela Ponte Preta, o atacante passou por todas as categorias de base do clube campineiro até estrear no time principal em 2022.

Em 2023, Eliel disputou a Série B pela Macaca e marcou quatro gols, sendo um deles contra o LEC. O desempenho despertou o interesse do Cuiabá, que o contratou para a temporada seguinte, visando a disputa da Série A. Foram mais de 40 jogos no Dourado, de onde saiu por empréstimo neste ano para o Paysandu, na Série B, antes de ser repassado ao Londrina.





A tendência é que o atacante faça sua estreia no sábado (19), diante do Itabaiana-SE, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), às 19h30, provavelmente como titular do time na vaga de Edson Cariús. Para isso, o clube espera a regularização do jogador no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

