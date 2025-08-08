Londrina EC pode “estourar” orçamento por reforços no elenco na reta final

A SAF do Londrina Esporte Clube segue trabalhando para montar um elenco cada vez mais competitivo, com o objetivo de conquistar o acesso à Série B em 2025. A chegada de reforços na reta final da primeira fase da Série C está no radar da diretoria, que, inclusive, pode extrapolar o orçamento previsto.

Durante entrevista coletiva, o executivo de futebol Lucas Magalhães revelou que Guilherme Bellintani, proprietário da Squadra Sports, autorizou eventuais investimentos extras. “Ele nos deixou à vontade para ‘estourar’ o orçamento, porque, em um período de dois ou três meses, o impacto no caixa não será significativo. É diferente de contratar um jogador entre janeiro e novembro com salário fora do nosso planejamento. Como se tratam de contratos curtos, isso não nos preocupa tanto”, explicou.

Com a saída do CEO Paulo Assis, Magalhães assumiu algumas funções administrativas da SAF. Uma das demandas do técnico Roger Silva tem sido por reforços, e a expectativa é de que entre dois e quatro novos jogadores cheguem ao elenco até 29 de agosto, data de fechamento da janela de transferências da Série C.





CT volta à pauta

Além do foco em campo, a construção do centro de treinamentos do clube também está entre as prioridades. Segundo Magalhães, o projeto atrasou por questões burocráticas. Uma reunião está marcada para segunda-feira (11) para o dirigente se inteirar do momento que vive o projeto do CT.

“São trâmites burocráticos, não de licenciamento. Precisamos fazer uma terraplanagem que demandará mais esforço do que prevíamos. A ideia já existia: precisamos de ao menos dois campos para iniciar os trabalhos de 2026 com estrutura própria, o que também ajudará a preservar o VGD. Vocês estão vendo como isso é necessário”, afirmou ele, destacando o processo de reparos que passa o gramado do VGD após o excesso de treinos e jogos.





Renovações em andamento

Pensando em manter uma base sólida para as próximas temporadas, o Londrina já renovou contratos com alguns dos principais nomes do elenco. Maurício e Caio estenderam seus vínculos até o fim de 2026, enquanto Iago Teles assinou até o fim de 2028.

Segundo Magalhães, novas renovações estão sendo estudadas ao longo do ano e não ficarão restritas ao período pós-Série C. “Não vamos deixar para pensar apenas no fim da competição. Algumas renovações podem, sim, ser oficializadas depois, mas o planejamento começa muito antes, desde dezembro (de 2024). Essas negociações caminham junto com as contratações e acontecerão no momento certo, quando houver consenso com os atletas e viabilidade para o clube”, finalizou.





Volta ao Café

O dirigente alviceleste ainda fez questão de convidar o torcedor para comparecer ao estádio do Café no domingo (10), às 11h, para a partida contra o Náutico. Lucas admitiu que a partida deve ser a única do Tubarão no estádio da zona norte na Série C e que a expectativa é de bom jogo no retorno ao palco que foi a casa alviceleste nos últimos anos.

“Queremos fazer um grande jogo no domingo, Dia dos Pais, 11 da manhã. O tempo estará ótimo, o horário é excelente para o torcedor trazer o pai, o filho, a família, e encher o Café para a gente sair com os três pontos”, completou.





