Londrina EC só perdeu para o Botafogo-PB em 1978 na Série A

Londrina e Botafogo-PB não têm um grande histórico de confrontos, com apenas quatro jogos disputados em competições nacionais. O primeiro deles ocorreu em 9 de julho de 1978, pela Série A do Campeonato Brasileiro, e marcou a única derrota do Tubarão para o Belo. Na ocasião, em pleno estádio do Café, o time paraibano venceu por 2 a 1, com gols marcados por Magno. O gol do Londrina foi anotado por China.





Depois desse encontro, as equipes só voltaram a se enfrentar em 2019, pela terceira fase da Copa do Brasil. O LEC viajou até João Pessoa e conquistou sua única vitória sobre o Botafogo-PB, vencendo por 2 a 0 com gols de Marcelinho e Felipe Vieira. No jogo da volta, no Café, o empate por 3 a 3, com gols de Augusto (duas vezes) e Luquinha, garantiu a classificação do Londrina para a fase seguinte. O Belo marcou com Nando, duas vezes, e Clayton.

O quarto e mais recente confronto foi em 2024, pela Série C, novamente no estádio do Café. As equipes empataram por 1 a 1. O zagueiro Reniê abriu o placar para os visitantes aos 21 do primeiro tempo e a vitória se manteve até a reta final. Mas Daniel Amorim, aos 39 do segundo tempo, foi às redes, empatou o jogo e evitou a derrota alviceleste.





O Botafogo-PB atravessa uma fase difícil na Série C e ocupa a zona de rebaixamento com apenas dez pontos. Nos últimos 12 jogos, a equipe venceu apenas uma vez, 1 a 0 sobre o Retrô, atual lanterna da competição. Diante do Londrina, o time paraibano terá a estreia do técnico Evaristo Piza, o terceiro comandante da temporada. Antes dele, passaram pelo cargo Antônio Carlos Zago e Márcio Fernandes, ambos demitidos após apenas 11 rodadas.

