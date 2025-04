Londrina EC tem mudanças na comissão e anuncia novo auxiliar

O Londrina anunciou nesta terça-feira (22) a saída do auxiliar técnico fixo Daniel Azambuja e a chegada de Hugo Chacon, que era técnico do sub-17, para ocupar o cargo na comissão técnica do técnico Claudinei Oliveira. Com a alteração, Rodrigo Cabral é o novo treinador da categoria sub-17 do time alviceleste.





Daniel Azambuja encerrou sua passagem pelo clube na última semana e Chacon foi convidado a assumir como auxiliar técnico fixo. O ex-treinador do sub-17 iniciou na nova função na segunda-feira (21).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Hugo Chacon chegou ao Londrina em 2024 após ter experiência nas categorias de base e no futebol profissional, como o título do Campeonato Potiguar em 2021, pelo Globo FC.





Novo técnico do sub-17, Rodrigo Cabral tem experiência na base de equipes como Athletico Paranaense, Mirassol, Flamengo-SP e Andraus.

Publicidade





(Com informações da assessoria do Londrina Esporte Clube)





Leia também: