Londrina EC vence concorrência e renova com Iago Teles até 2028

O Londrina Esporte Clube anunciou nesta quarta-feira (30) a renovação de contrato do atacante Iago Teles até dezembro de 2028. Após semanas de negociação, o clube chegou a um acordo com os representantes do jogador e firmou um vínculo longo com seu principal artilheiro dos últimos anos.





Camisa 11 do Tubarão, Iago já havia indicado em entrevistas anteriores que a renovação estava bem encaminhada. No entanto, o assédio de outros clubes gerava incertezas sobre sua permanência.

"Tenho contrato com o Londrina e meu foco está totalmente aqui. Quero jogar, me divertir e ser feliz no clube. Só depois disso posso pensar em outros caminhos. Meu foco é dentro de campo, mas está tudo bem encaminhado", afirmou o atacante, que completou 50 jogos pelo LEC na vitória por 3 a 1 sobre o CSA. Com 17 gols marcados, ele é o sexto maior artilheiro do clube neste século.





A divulgação da renovação veio acompanhada de uma pegadinha nas redes sociais. O clube publicou uma imagem de Iago beijando o escudo após marcar contra o CSA, com a legenda: “Obrigado, Iago Teles!”. A postagem, com tom de despedida, causou apreensão entre os torcedores e permaneceu no ar por cerca de 15 minutos.

Na sequência, o clube publicou um vídeo relembrando os gols de Iago com uma narração emotiva, como se anunciasse sua saída. A surpresa veio ao final, quando o próprio jogador interrompe a edição e dispara: “Tá chapando, irmão? Sou Tubarão até 2028!”





A brincadeira ganhou apoio do elenco alviceleste nos comentários. Alison, Luiz Daniel, Lucas Marques, Vitinho e Eliel foram os primeiros a comentarem a publicação comemorando a renovação, assim como o executivo de futebol Lucas Magalhães: “Boa sorte na sequência, monstro!”, escreveu o dirigente.

Outro grande apoiador da renovação de Iago foi o técnico Roger Silva, que em entrevista coletiva recente defendeu até mesmo a valorização salarial do camisa 11.





Destaque nacional

Como mostrou a FOLHA no último dia 22 de julho, Iago Teles é o jogador com mais participações em gols no país entre os atletas que não disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Com o gol diante do CSA, ele chegou a 19 participações diretas na temporada, 14 gols e cinco assistências, mesmo número de Neto Oliveira, do Confiança-SE, que tem 16 gols e três assistências.

No ranking nacional, Iago está atrás apenas de Alan Patrick, do Internacional, que soma 23 participações, com 12 gols e 11 assistências, Vegetti, do Vasco, que participou de 22 gols, com 20 tentos e duas assistências, e Arrascaeta, do Flamengo, com 21, em 13 gols e oito assistências.





Faz o L!

A comemoração de Iago Teles, formando um “L” com os dedos, já se tornou símbolo entre os torcedores do Londrina. A homenagem à filha Laura, que completou dois anos no último sábado (26), foi repetida seis vezes nesta Série C, em que Iago lidera a artilharia. O atacante também foi o goleador do Campeonato Paranaense, com oito gols marcados.

