Londrina EC vira sobre o CSA e vence mais uma em casa

O Londrina voltou a vencer no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD) pela Série C do Campeonato Brasileiro. Mesmo saindo atrás no placar diante do CSA, o Tubarão reagiu rapidamente, virou ainda no primeiro tempo e confirmou o triunfo por 3 a 1 com um gol na etapa final.





O CSA abriu o placar logo no início com Tiago Marques, mas o LEC mostrou força e respondeu com gols de Lucas Marques e Iago Teles. Na segunda etapa, o estreante Quirino balançou as redes e fechou o placar, garantindo mais três pontos para o time alviceleste diante da torcida.

Virada no primeiro tempo





O confronto começou a mil por hora. Logo no primeiro minuto, após cobrança de escanteio, a zaga alviceleste não conseguiu afastar o perigo, e a bola sobrou para Tiago Marques, que girou dentro da área e finalizou cruzado, abrindo o placar para o time alagoano: 1 a 0.





O susto inicial não abalou o Tubarão, que respondeu rapidamente. Aos 12 minutos, em novo escanteio, foi a vez da defesa do CSA falhar. A bola ficou viva na área e Lucas Marques bateu firme para empatar o jogo: 1 a 1.





O ritmo intenso seguiu. Aos 20 minutos, Iago Teles cobrou falta pela esquerda e mandou a bola na área. Ela acabou tocando no braço de Tiago Marques, que ajudava na marcação, e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, o próprio Iago bateu com firmeza, no alto, e virou o placar para o Londrina: 2 a 1.

Pouco depois, o CSA ainda teve mais um problema: Betão foi expulso com cartão vermelho direto, após entrada perigosa em Vitinho, deixando os visitantes com um a menos antes mesmo do intervalo.





Nos acréscimos, o CSA quase empatou com Tiago Marques, mas Luiz Daniel fez boa defesa. O Londrina também teve chance em contra-ataque com Eliel, que caiu na disputa com Luiz Gustavo, o último homem, mas o árbitro mandou seguir, para reclamação de todo o VGD.

Vitória confirmada





Logo aos três minutos da etapa final, o Tubarão quase marcou. Maurício arrancou pela esquerda e finalizou firme, mas a bola tocou a rede pelo lado de fora, enganando parte da torcida. Mesmo com atitude passiva em campo mesmo com um a mais, aos 15 o LEC quase ampliou. Uma falha na saída de bola do CSA quase resultou em mais um. Kevyn errou o passe na defesa, Iago Teles pegou a sobra e soltou uma bomba da entrada da área, exigindo grande defesa de Gabriel Félix.





O golpe final veio aos 39 minutos, com brilho de um estreante. Quirino recebeu na entrada da área, passou por dois marcadores e tentou a finalização. O zagueiro do CSA tentou cortar, mas a bola acabou batendo no próprio Quirino e entrando no canto: 3 a 1.





A única baixa ficou por conta da expulsão de Alison, que recebeu o segundo amarelo após cometer falta aos 41 minutos.





FICHA TÉCNICA





Londrina

Luiz Daniel; Cedric, Yago Lincoln, Wallace e Maurício; Alison, Lucas Marques (João Tavares) e Robson Duarte (Henrique); Vitinho (Zé Breno), Eliel (Quirino) e Iago Teles (Rikelmi). Técnico: Roger Silva







CSA

Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Betão, Luiz Gustavo e Roberto; Camacho, Gustavo Nicola (Kevyn), Silas (Ramon) e Brayann (Marcelinho); Guilherme Cachoeira (Robinho) e Tiago Marques (Adiel). Técnico: Higo Magalhães







Árbitro: Roger Goulart (RS)

Estádio: Vitorino Gonçalves Dias (VGD)

Gols: Tiago Marques (CSA, 1' 1ºT), Lucas Marques (LEC, 12' 1ºT), Iago Teles (LEC, 20' 1ºT), Quirino (LEC, 39' 2ºT)

Cartões vermelhos: Betão (CSA), Alison (LEC)

Público: 4.018 (total)

Renda: R$ 70.875





