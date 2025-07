Londrina empresta Kaique para clube português

O atacante Kaique, de 20 anos, é mais um jogador que deixa o Londrina Esporte Clube. A FOLHA apurou que o atleta foi emprestado ao Acadêmico de Viseu, equipe que disputa a Segunda Liga de Portugal. Desde a chegada do técnico Roger Silva, o jovem perdeu espaço no elenco alviceleste.





Contratado no início de 2025, vindo do Ceará, Kaique marcou um gol com a camisa do LEC nas quartas de final do Campeonato Paranaense, contra o Cianorte. As boas impressões iniciais chegaram a render elogios. Com 1,95m de altura, o centroavante é visto como uma aposta de longo prazo e tem contrato com o clube até 2027. A expectativa da diretoria é que o empréstimo sirva para que o atleta ganhe mais minutagem no futebol europeu.

Pelo Londrina, Kaique disputou seis partidas, todas saindo do banco de reservas. Sua última participação em campo ocorreu na Série C, diante do Confiança, ainda sob o comando do ex-treinador Claudinei Oliveira.

Após a venda de Pablo ao Nacional-POR, Kaique chegou a alimentar a expectativa de mais oportunidades no ataque. No entanto, mesmo com o jejum de gols vivido por Edson Cariús e a falta de outras opções para a posição, o atacante sequer foi relacionado nas últimas três rodadas pelo técnico Roger Silva.

QUINTA BAIXA





Kaique é o quinto jogador a deixar o Londrina desde o início da Série C do Campeonato Brasileiro. Antes dele, já haviam saído os volantes Marcelo Paredes e Sousa, o meia Gustavo França e o atacante Pablo.





