Londrina enfrenta o CSA neste sábado e pode ficar mais próximo do acesso

O Londrina tem, neste sábado (26), às 19h30, um compromisso decisivo no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD). Pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Tubarão enfrenta o CSA em um duelo direto por vaga no G8. Uma vitória pode deixar o Alviceleste muito próximo da classificação ao quadrangular do acesso. O LEC soma 23 pontos e ocupa a terceira posição, enquanto o time alagoano é o nono colocado, com 18.





Principal referência ofensiva da equipe na temporada, Iago Teles é uma das apostas para furar o bloqueio adversário. Com 13 gols no ano, o camisa 11 lidera a artilharia do Londrina e também divide o topo entre os goleadores da Série C, com cinco gols, ao lado de Iago, do Caxias, e Rafael Silva, do Tombense. A fase é ainda mais especial porque o atacante alcança a marca de 50 jogos pelo clube justamente neste confronto.



O CSA chega ao confronto diante do Londrina após dois empates consecutivos na Série C. Na rodada passada, ficou no 1 a 1 com o Figueirense, em Maceió. Antes disso, não saiu do 0 a 0 diante do Retrô, então lanterna da competição, na Arena Pernambuco. A última vitória fora de casa foi na 8ª rodada, quando superou o São Bernardo por 3 a 1, único triunfo como visitante até aqui na competição.





FICHA TÉCNICA





Londrina

Luiz Daniel; Cedric, Yago Lincoln, Wallace e Maurício; Alison, Lucas Marques e Robson Duarte; Vitinho, Iago Teles e Eliel. Técnico: Roger Silva





CSA

Gabriel Felix; Felipe Albuquerque, Betão, Luiz Gustavo e Roberto; Camacho, Gustavo Nicola e Luciano Naninho; Brayann, Guilherme Cachoeira e Tiago Marques. Técnico: Higo Magalhães





Árbitro: Roger Goulart (RS)

Estádio: Vitorino Gonçalves Dias (VGD)

Horário: 19h30

Onde assistir: SportyNet (TV e streaming)



