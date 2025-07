Mesmo com uma a menos, Brasil segura a Colômbia e pega Uruguai nas semis

Mesmo com uma jogadora a menos desde os 22 minutos de jogo, após a expulsão da goleira Lorena, a Seleção Brasileira segurou a Colômbia e garantiu a classificação em primeiro do Grupo B com um empate sem gols. Nas semifinais, o Brasil enfrenta o Uruguai na terça-feira (29), às 21 horas (horário de Brasília).





A Colômbia era o maior desafio da Copa América Feminina até então. Mesmo assim, Arthur Elias não abriu mão de testar jogadoras no time titular, colocando em campo a dupla de ataque com Dudinha e Jhonson, revelada em Londrina, e poupando titulares como Duda Sampaio, Gio e Marta, já projetando as semifinais.

Atrás na tabela, a Colômbia viu a chance de tomar a ponta e iniciou a partida com uma blitz no campo defensivo brasileiro, uma insistência que logo se pagou. Aos 22, Caicedo foi lançada nas costas da defesa brasileira. A atacante sairia de frente para a meta, mas Lorena deixou a grande área e esticou o braço para evitar um gol de cobertura. Inicialmente, a árbitra daria só o cartão amarelo, mas foi alertada pela assistente e mudou a decisão, expulsando a goleira brasileira.





A baixa fez Arthur Elias abrir mão da ofensividade, tirando Jhonson de campo para a entrada da goleira Cláudia. Na segunda etapa, o Brasil mudou a postura e buscou mais o gol. Yasmim, autora de dois gols de falta idênticos na última partida, teve uma boa chance aos 11, defendida pela defesa colombiana.

E quem esteve mais perto do gol foi o Brasil, quando Yasmim acertou a trave em uma cobrança de falta. Após um final de jogo com confusão entre as atletas e acréscimos de 11 minutos, o Brasil segurou a Colômbia, e confirmou a classificação na liderança.





