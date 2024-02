Londrina Esporte Clube abre venda de ingressos para duelo contra o Azuriz

Os torcedores do Londrina Esporte Clube já podem garantir seus ingressos para o próximo jogo da equipe principal no Campeonato Paranaense. No domingo (18), às 16h, o time enfrentará o Azuriz no Estádio do Café, em Londrina.



Até sábado (17) às 23h59, os torcedores têm a oportunidade de adquirir ingressos individuais e o 'combo família' com desconto especial. Os sócios adimplentes do clube terão acesso ao setor correspondente ao seu plano.



Ingressos Promocionais



Os valores dos ingressos promocionais variam de acordo com o tipo e a data da compra:



Venda antecipada (até sábado, 17/02, às 23h59):



Meia-entrada solidária + 1kg de alimento não perecível: R$ 15,00

Combo família (3 ingressos) + 3kg de alimentos não perecíveis: R$ 40,00

Arquibancada (dia do jogo - 18/02):



Meia-entrada: R$ 30,00

Meia-entrada solidária + 1kg de alimento não perecível: R$ 30,00

Inteira: R$ 60,00

Cadeiras:



Meia-entrada: R$ 40,00

Meia-entrada solidária + 1kg de alimento não perecível: R$ 40,00

Inteira: R$ 80,00

Proprietários de cadeiras cativas:



Meia-entrada: R$ 30,00

Visitantes:



Meia-entrada: R$ 30,00

Inteira: R$ 60,00

Pontos de Venda



Os ingressos podem ser adquiridos nos seguintes pontos de venda:



Tubastore (Shopping Boulevard)

Lojas Karilu

Central WhatsApp: (43) 3026-9009

Bilheterias do Estádio do Café

Estacionamento



O estacionamento no dia do jogo está disponível por R$ 15,00 na compra antecipada até sábado. Os torcedores também podem garantir sua vaga junto com a compra do ingresso online, com desconto especial.



Avisos Importantes



Haverá orientadores nas entradas do estádio para auxiliar os torcedores. Não será permitida a entrada de torcedores com camisas e acessórios de outros clubes que não estejam envolvidos na partida. Essa determinação é da Polícia Militar e do Ministério Público.