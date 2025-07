Londrina/FEL/IPEC disputa Troféu BR; Livia Avancini mira marca histórica

A equipe Londrina/FEL/IPEC marca presença em mais uma edição do Troféu Brasil de Atletismo. A 44ª edição será especial, pois marca 80 anos de história daquela que se tornou a maior competição da modalidade da América Latina. As disputas começam nesta quinta (31) e prosseguem até domingo (3), no Centro de Treinamento Paralímpico (CTPB), em São Paulo.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Neste ano, o campeonato recebeu a inscrição de 854 atletas (377 feminino e 477 masculino), sendo 18 paralímpicos, representantes de 148 clubes de 22 Estados mais o Distrito Federal.





A londrinense Livia Avancini, do arremesso do peso, é o grande destaque da delegação, que conta com 11 atletas. A arremessadora, que esteve em Paris-2024, vai em busca de uma marca importante em sua carreira: Livia quer voltar da capital paulista com sua décima medalha consecutiva na história da competição. “Seria um grande feito. É uma meta estar no pódio novamente, entre as primeiras colocadas, e seria fantástico alcançar isso tudo”, diz a atleta de 33 anos, treinada pela técnica Silvana Vieira.

Publicidade





Além disso, Livia, que foi campeã do arremesso do peso no Troféu Brasil em 2021, compete voltada para o ciclo olímpico visando uma vaga para as Olimpíadas de Los Angeles, daqui há 3 anos. O Troféu Brasil vale índices e pontos no Ranking da World Athletics para o Mundial de Atletismo de Tóquio, no Japão, de 13 a 21 de setembro.





“É uma competição fundamental dentro desse planejamento, com pontuação importante, e é hora de dar o máximo para somar o máximo possível de pontos”, afirma a londrinense.

Publicidade





Além de Livia, também vão representar a Londrina/FEL/IPEC no Troféu Brasil deste ano: Gabriel Tavares Borges (salto em altura), Pedro Brandalise (110 metros com barreiras), Pedro Tombolim (400 metros), Maria Eduarda de Oliveira (salto em altura), Luiz Henrique Gonçalves (salto em altura), Letícia Evelyn Lopes (400 metros), Gustavo Bueno da Costa, Giovanna Aparecida Venancio Costa (arremesso do peso), Ruan Erik Vais (1500 e 3000 metros) e Gabriel Afonso Chimenes (arremesso do peso).





Os quatro dias de disputas do Troféu Brasil, com duas etapas por dia, pela manhã e à tarde, também serão transmitidos ao vivo no Canal Atletismo Brasil e no Canal Olímpico, pelo YouTube.

Publicidade





O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe) e Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC); e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Unicesumar, Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Centro do Coração, Nutricionista Bruna Monteiro, Laboratório Oswaldo Cruz Londrina, Raphael Cruz Fisioterapia Esportiva e Academia AS Fitness.





BONDE NAS REDES SOCIAIS

Publicidade





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também: