Equipe de Londrina é campeã paranaense de atletismo sub-20

Com mais uma campanha histórica, a equipe Londrina/FEL/IPEC alcançou mais um feito marcante na temporada em que completa 25 anos de história. No último final de semana, sagrou a grande campeã do Campeonato Paranaense Sub-20 de atletismo, terminando a frente de seus concorrentes nas disputas nos naipes feminino e masculino, e também no geral. O torneio foi realizado em Campo Mourão.





No total, o time de Londrina anotou 417 pontos, com 244 conquistados pelo grupo masculino e 173 das mulheres. Os atletas londrinenses subiram ao pódio 34 vezes, com 16 ouros, 12 pratas e 6 bronzes. “É uma campanha que nos enche de orgulho. Uma dedicação e entrega extrema de atletas e comissão técnica para trazer mais um título para a nossa cidade”, destacou a técnica Silvana Vieira.

Com três ouros conquistados, nos 1500 metros, 3000 metros e 5000 metros, Angelina Pacassa foi o grande destaque entre as mulheres. Entre os homens, destaque para a performance de Ruan Erik Vais, que repetiu o feito da colega de equipe, com ouro triplo nas mesmas provas.





“Um final de semana especial demais para mim, que vou guardar para sempre na minha memória. Vinha batalhando muito por isso e agora aconteceu, num campeonato forte e importante”, falou a jovem Angelina Pacassa, de 16 anos.

O quarteto formado por Laura Fernanda, ⁠Laura Catharino, ⁠Ana Julia Aparecida e ⁠Letícia Lopes também fez história ao estabelecer o novo recorde do campeonato para a prova do revezamento 4 x 100 metros, com a marca de 48.98 segundos.





O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe) e Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC); e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Unicesumar, Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Centro do Coração, Nutricionista Bruna Monteiro, Laboratório Oswaldo Cruz Londrina, Raphael Cruz Fisioterapia Esportiva e Academia AS Fitness.

