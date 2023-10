Londrina/FEL/IPEC garante título do atletismo para a cidade nos JAP’s

Com mais uma grande campanha, a equipe Londrina/FEL/IPEC garantiu o título do atletismo para a cidade de Londrina na fase final da edição 65 dos Jogos Abertos do Paraná. Competindo em casa, o time londrinense foi campeão masculino, feminino e geral e fez a festa na pista da Universidade Estadual de Londrina (UEL) no último final de semana.







Disputa acirrada no naipe feminino, com o título sendo decidido nas últimas provas. No final, 246 pontos para Londrina, contra 234 de Campo Mourão. Entre os homens, o título veio com uma diferença maior: 237 pontos, contra 147 da vice-campeã Maringá. No geral, 483 para o time londrinense contra 377 da segunda colocada Campo Mourão.

O técnico Gilberto Miranda ressaltou a campanha de sua equipe e colocou a entrega de todos como um diferencial para mais um título na temporada. “Campanha a base de muito trabalho, competência e entrega de todos os integrantes da equipe. Trabalho e competência não é sorte. Temos um trabalho sólido há muitos anos e os frutos têm aparecido em conquistas como essa”, frisou o treinador. “Para nós, é sempre uma grande satisfação representar nossa cidade e colocar o nome de Londrina nas primeiras colocações”, complementou Miranda.





Na somatória de medalhas, Londrina fechou sua campanha com 10 ouros, 10 pratas e 14 bronzes. No feminino, Tatiane Raquel Silva, campeã dos 1500 e 5000 metros, e Livia Avancini, ouro no arremesso do peso e bronze no lançamento do disco, foram os destaques. Entre os homens, Pedro Brandalise, campeão dos 110 metros com barreiras e 400 metros com barreiras, e Pedro Tombolim, campeão dos 400 metros, 800 metros e dos revezamentos 4 x 400 metros misto e 4 x 400 metros masculino, foram os principais nomes da campanha do título.

“Feliz de poder representar bem a cidade e a equipe numa competição tradicional como os Jogos Abertos. Acredito que a missão foi cumprida com êxito e agora é focar na sequência”, disse Pedro Brandalise, que também integra a comissão técnica da equipe londrinense, como auxiliar técnico.





Às vésperas da viagem para os Jogos Pan-Americanos, Tatiane Raquel Silva comemorou os resultados nos Japs. “Competir Jogos Abertos é sempre uma emoção diferente, uma competição tradicional, que sempre reúne bons competidores. Melhor ainda poder fazer bons resultados e representar bem a nossa cidade”, ressaltou a atleta.





O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe) e Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC); e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina, Zuba Advocacia, AgroNicola, Centro do Coração e Academia AS Fitness.