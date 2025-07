Londrina Futsal sofre mais uma derrota em Jataizinho

O Londrina Futsal se complicou ainda mais na luta por uma vaga nas quartas de final da Liga de Futsal Feminino (LFF). No sábado (5), a equipe foi derrotada por 3 a 0 pelo São José-SP, no ginásio Domingão, em Jataizinho. Foi a quinta derrota em seis jogos.





Com apenas três pontos somados, o time ocupa a 12ª posição, à frente apenas do APCEF-SE, lanterna da competição com oito derrotas em oito partidas. Os oito primeiros colocados avançam para a próxima fase da LFF. Quem abre o G8 é o Resenhas-GO, que tem dez pontos em sete jogos, um a mais que o Londrina Futsal.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A única vitória do Londrina foi em 22 de abril, na 2ª rodada, quando venceu a Female Chapecó por 2 a 1, no ginásio Moringão. Desde então, a equipe não somou mais pontos. Sem poder jogar em seu principal ginásio, o clube passou a atuar em Jataizinho, mas ainda não venceu na cidade da região metropolitana.

O próximo compromisso será fora de casa, no dia 19 de julho, às 20h15, contra o Taboão/Magnus-SP, atual vice-líder. Em seguida, o Londrina volta a jogar em Jataizinho no dia 23, diante da Malgi-RS, que tem os mesmos três pontos e ocupa a 11ª posição.

Publicidade





Na ponta da tabela está o também paranaense Stein Cascavel, com oito vitórias em oito jogos, somando 24 pontos.





BONDE NAS REDES SOCIAIS

Publicidade





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também: