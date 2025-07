Londrina Handebol destaca evolução apesar das derrotas

O Londrina Handebol encerrou sua participação na fase de grupos do Campeonato Brasileiro Feminino de Handebol e ficou fora da semifinal da competição, disputada em Salvador (BA). A equipe paranaense terminou a primeira fase em terceiro lugar no grupo e agora vai brigar pelas posições de 5º a 8º neste fim de semana.





A campanha começou de forma promissora, com uma vitória contundente sobre a UFBA-BA por 31 a 16, logo na estreia. No entanto, o time não conseguiu manter o embalo nas rodadas seguintes e sofreu duas derrotas: 29 a 22 para o Capixaba-ES e 24 a 16 para o Clube Português do Recife-PE. Os dois adversários seguem vivos na luta pelo título e são participantes da Liga Nacional, principal torneio da modalidade no país.

Apesar da eliminação, a técnica Camila Tsuzuki valorizou o desempenho das atletas londrinenses diante de rivais mais experientes e bem estruturados. “Enfrentamos o Capixaba, que vem se preparando forte para a Liga Nacional, e o Português, atual campeão brasileiro, uma equipe tradicional e muito qualificada. Mesmo com as derrotas, conseguimos competir em bom nível e surpreender em vários momentos. As meninas ficaram satisfeitas com o desempenho. Isso mostra o quanto evoluímos nesta temporada”, avaliou.





O Londrina entrou no cenário nacional apenas no ano passado e já demonstra crescimento. Para Camila, o grupo está em processo de amadurecimento. “Estamos crescendo aos poucos. Ainda somos uma equipe jovem, mas conseguimos encarar adversários consolidados. Não enxergamos essas derrotas com pesar, mas como oportunidades de evolução.”

