Londrina Handebol lança rifa para disputar Campeonato Brasileiro

Entre as oito melhores equipes do país, o Londrina Handebol Feminino se prepara para representar a cidade e o Paraná no Campeonato Brasileiro de Clubes, que será realizado de 23 a 27 de julho, em Salvador (BA). A vaga foi conquistada com o título da Copa Sul, disputada em março, em Viamão (RS).





Apesar do bom desempenho em quadra, a equipe enfrenta dificuldades financeiras para viabilizar a viagem. Para não abrir mão da competição, o projeto decidiu buscar apoio da população e da iniciativa privada. As despesas da equipe na competição serão por volta de R$ 55 mil, com transporte, alimentação e hospedagem. A Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) não dá nenhum subsídio às equipes participantes.

“Estamos nos preparando para mais um Brasileiro. Garantimos a vaga ao sermos campeãs da Copa Sul, mas a falta de recursos é um grande desafio. Tentamos captar via Proesporte, mas nenhuma empresa destinou créditos de ICMS para o projeto. Isso nos deixou de mãos atadas”, relata Camila Tsuzuki, técnica da equipe.





Diante da situação, o time chegou a considerar a desistência. Entretanto, além da perda esportiva, a ausência geraria multa de R$ 30 mil e suspensão de dois anos em torneios nacionais. “Seria um retrocesso enorme. Além de impedir futuras participações, também perderíamos o direito de utilizar recursos já aprovados. Por isso, mesmo com dificuldades, buscamos alternativas para viabilizar a ida”, reforça Camila.

Em 2024, o time participou com elenco completo, formado por 16 atletas e três membros da comissão técnica. Na ocasião, a campanha foi de destaque, com chegada à semifinal. Em 2025, para reduzir custos, a delegação terá 12 jogadoras, além da técnica e do fisioterapeuta Lucas Manganari, da empresa parceira Massaro Sport.





RIFA SOLIDÁRIA E DOAÇÕES

Para arrecadar fundos, o Londrina Handebol lançou uma rifa solidária com dois sorteios, que serão realizados em 1º de agosto. No primeiro, os prêmios são uma caixa de som JBL GO 4 e uma camisa oficial do time; no segundo, um fone JBL (Tune ou Wave Buds) e mais uma camisa oficial. O bilhete custa R$ 10 e pode ser adquirido pelo site ou via Pix para o número (43) 99601-7780.

“Precisamos do apoio da população, do empresariado e de todos que acreditam no esporte como ferramenta de transformação. Temos resultados, temos projeto, mas precisamos de parceiros que abracem essa causa”, completa Camila.





A campanha pode ser acompanhada pelo Instagram @handfem.londrina. Os interessados em contribuir com o Londrina Handebol também podem entrar em contato pelo WhatsApp (43) 99631-1445.

