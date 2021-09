Londrina recebe etapa do circuinto mundial de tênis de cadeira de rodas

Londrina sedia, pela primeira vez no Paraná, uma etapa do circuito mundial de tênis de cadeiras de rodas, no Country Club, entre esta quinta-feira (16) e domingo (19). Entre os atletas, há nomes que brilharam nas Paralimpíadas de Tóquio 2021, como Daniel Rodrigues, Meirycol Silva e Ana Cláudia Caldeira.

Os três, juntamente com Jade Moreira, irão representar o Brasil no campeonato mundial da modalidade. Ao todo, nesta semana, competem 21 atletas homens e cinco mulheres.

O torneio iniciou às 8h desta quinta (16) e segue até às 16h. Na sexta (17), no mesmo horário. Durante o sábado e domingo, os jogos vão das 8h às 12h.





Infelizmente para quem se interessou em prestigiar os competidores, a presença do público não é permitida devido à pandemia de Covid-19. O coordenador do torneio, José Guilherme Danelon, diz que o evento segue todos os protocolos exigidos pela Federação Internacional de Tênis.

Ana Caldeira, atleta da seleção brasileira de tênis, falou sobre a viagem nas redes sociais. A programação prevê o circuito em Londrina, seguido por São José dos Campos e enfim o torneio mundial em Sardenha, na Itália.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato